Подмосковье 22 января 2023, 02:59 Жителям Московской области напомнили, какие категории россиян освобождены от декларирования доходов Жителям Подмосковья напомнили категории россиян, освобожденные от декларирования доходов Pxhere

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Жителям Московской области напомнили, какие категории лиц освобождаются от предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичных сведений супруги или супруга, и несовершеннолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Указ президента России Владимира Путина «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» опубликован на интернет-портале правовой информации.

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К таким категориям относятся военнослужащие; сотрудники органов внутренних дел страны; лица, которые проходят службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальные звания полиции; сотрудники уголовно-исполнительной системы и Следственного комитета, участвовавшие или участвующие в спецоперации, или непосредственно выполняющие либо выполнявшие задачи, связанные с ее проведением на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины.

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Еще в списке есть лица, направленные или командированные для выполнения задач на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять такие сведения. Также под эту категорию попадают те россияне, чью супруги попадают под вышеуказанные категории.

В период спецоперации эти россияне могут не направлять предусмотренные действующим законодательством в области противодействия коррупции уведомления, заявления, обращения и другие материалы по вопросам, связанным с исполнением обязанностей, соблюдением ограничений и запретов в этой сфере.

Главное управление региональной безопасности Московской области рекомендует указанной категории россиян обращаться за разъяснениями о представлении своих сведений, аналогичных данных супруга или супруги и несовершеннолетних детей по телефону: 8-498-602-04-55.

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