22 января 2023, 02:59
Жителям Московской области напомнили, какие категории россиян освобождены от декларирования доходов
Жителям Подмосковья напомнили категории россиян, освобожденные от декларирования доходов
Жителям Московской области напомнили, какие категории лиц освобождаются от предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичных сведений супруги или супруга, и несовершеннолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
Указ президента России Владимира Путина «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» опубликован на интернет-портале правовой информации.
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К таким категориям относятся военнослужащие; сотрудники органов внутренних дел страны; лица, которые проходят службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальные звания полиции; сотрудники уголовно-исполнительной системы и Следственного комитета, участвовавшие или участвующие в спецоперации, или непосредственно выполняющие либо выполнявшие задачи, связанные с ее проведением на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины.
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Еще в списке есть лица, направленные или командированные для выполнения задач на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять такие сведения. Также под эту категорию попадают те россияне, чью супруги попадают под вышеуказанные категории.
В период спецоперации эти россияне могут не направлять предусмотренные действующим законодательством в области противодействия коррупции уведомления, заявления, обращения и другие материалы по вопросам, связанным с исполнением обязанностей, соблюдением ограничений и запретов в этой сфере.
Главное управление региональной безопасности Московской области рекомендует указанной категории россиян обращаться за разъяснениями о представлении своих сведений, аналогичных данных супруга или супруги и несовершеннолетних детей по телефону: 8-498-602-04-55.
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