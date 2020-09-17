Жителям московского региона пообещали первые заморозки

Уже в ночь на 20 сентября жители Москвы и области могут ощутить первые заморозки. Температура воздуха может опуститься до нуля градусов, предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Если будет тихая, штилевая погода, то возможно понижение температуры до нуля градусов в ночь на воскресенье. Слабые заморозки возможны только в пониженных местах рельефа, потому что преобладающий фон температуры по региону — от +3 до +8 градусов», — привело слова Поздняковой РИА «Новости».

Она добавила, что погода будет ветреной и облачной. Такие условия помогут предотвратить сильное похолодание ночью и утром. По словам метеоролога, вероятность заморозков действительно есть, но она небольшая. При этом в Подмосковье есть места, где обычно похолодание наступает в первую очередь.

«Это Новый Иерусалим в районе Истры и на востоке Черусти, там условия рельефа позволяют стекать холодному воздуху и дополнительно выхолаживаться в ночное время», — пояснила Позднякова.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, заверил, что заморозки до столицы пока не дойдут. Он отметил, что столбики термометров могут показать ноль или -1 градус в Подмосковье, но не в самой Москве.