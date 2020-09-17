Жителям московского региона пообещали первые заморозки
«Если будет тихая, штилевая погода, то возможно понижение температуры до нуля градусов в ночь на воскресенье. Слабые заморозки возможны только в пониженных местах рельефа, потому что преобладающий фон температуры по региону — от +3 до +8 градусов», — привело слова Поздняковой РИА «Новости».
Она добавила, что погода будет ветреной и облачной. Такие условия помогут предотвратить сильное похолодание ночью и утром. По словам метеоролога, вероятность заморозков действительно есть, но она небольшая. При этом в Подмосковье есть места, где обычно похолодание наступает в первую очередь.
«Это Новый Иерусалим в районе Истры и на востоке Черусти, там условия рельефа позволяют стекать холодному воздуху и дополнительно выхолаживаться в ночное время», — пояснила Позднякова.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, заверил, что заморозки до столицы пока не дойдут. Он отметил, что столбики термометров могут показать ноль или -1 градус в Подмосковье, но не в самой Москве.