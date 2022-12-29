Подмосковье 29 декабря 2022, 20:58 Жителям МКД в Дедовске помогли решить вопрос с протечками крыши

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Госжилинспекция помогла жителям пятиэтажки в Дедовске Истринского округа избавиться от протечек с крыши. Управляющая компания выполнила локальный ремонт кровельных элементов дома № 14 на улице Войкова.

Отмечается, что тип крыши данного дома не подлежит регулярной уборке снега, его очищают лишь по периметру от навесов снега и сосулек. Несмотря на это специалистам пришлось ликвидировать снежный покров, чтобы остановить протечки. Также было проведено обслуживание выходящих на крышу элементов внутреннего водостока.

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«Кроме того, правила зимнего содержания МКД предписывают регулярную проверку и очистку воронок внутреннего водостока. Беречь от наледи и мусора водосборные воронки на крышах — значит помогать системе эффективно отводить талые воды и бороться с потенциальными протечками», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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О протечках Госжилинспекции сообщили жители верхних этажей. Информацию о кровельной проблеме жилищные инспекторы адресовали управляющей компании, и мастера МБУ «ЖКУ городского округа Истра» оперативно вышли на кровлю и провели комплекс работ по борьбе с протечками.

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