Общественники и волонтеры Подмосковья раздали 20 тонн гуманитарной помощи жителям Мариуполя

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью, которую собрали школьники Московской области в рамках акции «Доброе дело», поддержанной губернатором региона Андреем Воробьевым, прибыл в Мариуполь. Вместе с общественниками и волонтерами Подмосковья на место прибыла корреспондент «360» Натали Владимирова, которая пообщалась с местными жителями и узнала, как проходит жизнь в городе.

Для жителей Мариуполя собрали продукты питания, бытовую химию и средства гигиены. Но самое главное — подмосковные волонтеры привезли бутилированную воду.

Участник движения «Волонтеры Подмосковья» Валентин в беседе с «360» заявил, что не мог остаться в стороне, потому что прекрасно знает о сложной ситуации, которая сложилась в Мариуполе и не только.

«Везем продукты питания, бытовую химию, средства гигиены. Воду, которая необходима сейчас жителям Мариуполя, так как ее там практически нет», — рассказал он.

Грузовик для раздачи гуманитарной помощи установили около храма, где в подвале жители укрывались от бомбежек. Жители выстроились в очередь, чтобы получить настолько необходимую им помощь.

На опубликованных кадрах видно, что за гуманитарной помощью пришло огромное количество жителей Мариуполя. Многие не выдерживают и начинают есть и пить не отходя от машины.

«Спасибо большое. Помощь сейчас очень нужна, потому что месяц мы вообще сидели без всего. А сейчас люди привозят, от жителей Подмосковья. Спасибо, что нас не забывают», — поделилась одна из жительниц пострадавшего города.

Руководитель аппарата Общественной палаты Московской области, координатор волонтерской миссии Подмосковья Александр Тарарев заявил, что волонтеры ожидали большого скопления народа. Он отметил, что собрали более 1200 наборов.

«Люди приходят и говорят, что буквально воды не хватает. А некоторые только недавно вышли из подвалов. Там остаются раненые, в больницах мест не хватает. Просят воду передать больным, которые до сих пор находятся в укрытиях. Поэтому мы продолжим эту помощь», — рассказал он.

Доставленный в Мариуполь гуманитарный груз — это уже пятый рейс из Московской области в рамках акции «Доброе дело», рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил, что собранные продукты, воду, лекарства, средства гигиены и многое другое уже привозили в город Ясиноватая и поселок Первомайский.

«В некоторых случаях, когда понимаем, что есть опасность и грузовик может стать легкой мишенью, перекладываем все в военную технику», — отметил он.

Губернатор подчеркнул, что в акции «Доброе дело» приняли участие ученики, родители и преподаватели 1200 школ Московской области. Не обошлось и без помощи подмосковных производителей медикаментов. Андрей Воробьев поблагодарил всех участников за их вклад в одно большое доброе дело.