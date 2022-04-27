Московская область в рамках акции «Доброе дело» продолжает собирать и отправлять в Донбасс гуманитарную помощь. Сегодня фура с гуманитарным грузом прибудет в Мариуполь, там у драмтеатра будет организована выдача жителям индивидуальных наборов со всем необходимым, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что помощь доставляют и в другие города Донбасса — это и Донецк, и Ясиноватая, и многие другие населенные пункты ДНР и ЛНР.

«Мы провели большую акцию „Доброе дело“, собрали очень нужные предметы [первой необходимости], продукты. В общем все то, что нужно детям. И сегодня в Мариуполе возле драмтеатра будет раздача всего самого необходимого. Наши фуры привезли туда 1200 продуктовых наборов для семей из трех человек, их должно хватить на две недели», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Воробьев также поблагодарил предприятия Московской области за медицинскую помощь госпиталям и поликлиникам Донбасса. Речь идет о медикаментах.

«Мы везем медикаменты, они нужны и для экстренной помощи и для плановой. Все это востребовано. Те 1200 школ, которые принимали участие в этой акции сделали большое дело. Большое дело сделали наши дети и родители, которые, безусловно, их поддержали», — добавил глава Подмосковья.

Он отметил, что благодаря этому из Московской области в Донбасс идут грузовики с гумпомощью. В отдельные районы машины могут прибыть самостоятельно. В районах, где особенно неспокойная обстановка, гуманитарные грузы перегружают уже в бронированную технику.

«Медикаменты, [средства] гигиены, продукты, детские рисунки, канцелярия — в общем, все то, о чем просили нас... Это уже пятый рейс из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело». Гумпомощь везем в разные населенные пункты, были в городе Ясиноватая, поселке Первомайский. В некоторых случаях, когда понимаем, что есть опасность и грузовик может стать легкой мишенью, перекладываем все в военную технику. Поэтому еще раз большое спасибо всем, кто участие принял в этой акции. Она продолжается. И мне кажется это здорово», — заключил губернатор Московской области.

Еще две фуры с гуманитарным грузом, собранным в рамках акции «Доброе дело», прибыли в Донбасс накануне. Около 06:00 грузовики приехали в Донецк, в тот же день часть гуманитарной помощи раздали местным жителям, медикаменты доставили в Республиканский травматологический центр, куда прибыли сотрудники других медучреждений, чтобы определить, что им необходимо в первую очередь, исходя из потребностей.