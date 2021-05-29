Жителям Лосино-Петровского объяснили, как бесплатно провести газ к дому

Газовщики Лосино-Петровского встретились с жителями городского округа и ответили на их вопросы. Пока что в населенных пунктах люди топят печку дровами и оплачивают внушительные счета.

Пенсионерка Мария Кроль топит печку дровами, чтобы обогреть дом. На плите готовит при помощи газовых баллонов. Каждый из них стоит около тысячи рублей, его хватает максимум на месяц. Чтобы подвести газ, нужно собрать большую сумму, что для пожилой женщины неподъемно.

«Для меня это (прокладка газопровода — прим. ред.) будет спасением во всех смыслах, потому что дрова дорогие. Это еще хорошо, что весной нам выделили за меньшую сумму», — рассказала жительница деревни Мизиново.

У инвалида Александра Яцуна похожая история. Несколько десятков метров от газовой магистрали до его участка в СНТ «Роща» дорого обходятся мужчине. Он тоже отапливает дом с помощью печки, а счета за электричество, особенно зимой, приходят внушительные. Поэтому подводка газа решит многие проблемы в семье.

«Это все! Я уже бьюсь. У меня пенсия, у нее пенсия. И это решение многих проблем. В первую очередь и финансовые. Да просто колоть дрова женщине дровоколом очень сложно», — отметил Яцун.

Сейчас местные жители должны платить за прокладку газопровода и подключение на территории своего участка. Однако и с подведением газопроводов до границы частной собственности осталось множество вопросов. В связи с этим на встрече с представителями Лосино-Петровского сотрудники газовой службы постарались ответить на них.

«Чтобы донести каждому, эти совещания просто необходимы. Люди в таком случае получают обратную связь, и у них становится меньше вопросов», — объяснил заместитель начальника Лосино-Петровской газовой службы Александр Шпинев.

В основном вопросы касались финансовой стороны и сроков, когда можно подключиться к газовой сети.

По словам главы городского округа Лосино-Петровский Ивана Курданина, газификация очень важна, в ней нуждается 16 населенных пунктов.

«И сегодня мы провели форум, провели общение с жителями. Именно с присутствием газовщиков по поводу того, что жителям необходимо сделать, какие подать документы, куда обратиться, чтобы бесплатно к их дому по поручению президента, губернатора провести газ», — отметил Курданин.

«Мособлгаз» поддерживает связь с администрацией округа и со старостами поселений.