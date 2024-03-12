Подмосковье 12 марта 2024, 11:13 Жителям Лобни рассказали об ускоренном оформлении документов к единому дню голосования Медиасток.рф

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Сотрудники отдела по вопросам миграции в Лобне рассказали о сокращении сроков оформления документов в период подготовки и проведения единого дня голосования — с 15 по 17 марта. Жители округа смогут быстрее оформить паспорта гражданина Российской Федерации и решить вопросы с регистрационным учетом.

Сроки оформления паспортов сократят до одного-трех дней с момента обращения. В единый день голосования паспорта будут оформлять сразу, если это не требует дополнительных проверок.

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Кроме того, специалисты в преддверии выборов президента начнут работать с гражданами на дому, если из-за болезни они не могут самостоятельно прибыть в отдел миграции. Заявки принимают от родственников и по телефону. Также по телефону проводят консультации для граждан и членов территориальной и участковых избирательных комиссий.

График работы отдела по вопросам миграции опубликован на сайте администрации городского округа Лобня. Телефоны горячей линии: 8 (999) 099-09-83, 8 (926) 990-14-99, 8 (926) 241-43-60.

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