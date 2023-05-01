Подмосковье 01 мая 2023, 20:43 Жителям Лобни рассказали об умных технологиях на фестивале социально значимых проектов

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В Лобне состоялся фестиваль социально значимых проектов. На нем местным жителям рассказали об умных технологиях, которые способны решать вопросы с пробками на дорогах, освещением улиц, вывозом мусора и еще очень много разных проблем, связанных с созданием комфортной городской среды.

Фестиваль является частью проекта Минстроя России по развитию и цифровизации «Умный город».

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«Наша задача всем — и взрослым, и детям разных возрастов - рассказать о том, что современные технологии везде, они максимально дружелюбны. И, безусловно, нужно не только знать и понимать, но и чувствовать и уметь в этом развиваться», — сообщил замдиректора «Центра национально-технологической олимпиады» НИУ ВШЭ Игорь Барсуков.

Для жителей и гостей округа организаторы подготовили отборочные площадки по шести направлениям, среди которых танцы, вокал, актерское мастерство, блогеры и телеведущие. Все желающие смогли послушать лекции всероссийского движения «Вдохновители», принять участие в мастер-классах национальной технологической олимпиады и работе площадок «Все для Победы», сбор Народного фронта, «Письмо солдату» и познакомиться с блогерами.

«Меня пригласили как блогера, я рассказывала о своем канале, что такое блогерство, как начать с нуля, какие плюсы, минусы. Мне очень нравится рассказывать, как я завела канал, который называется „Многодетность — это не страшно“», — рассказала многодетная мама и инфлюенсер Марина Чуракова.

Активными участниками и ведущими фестиваля стали представители науки и молодежных организаций, звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса.

«Это такое единение, это такое сближение жителей города, детей, что просто замечательно. Лобня — это город передовой, и я считаю, что Московская область и другие города Московской области на Лобню должны все-таки равняться!» — сообщила народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

«Атмосфера чудесная. Вижу, что всем очень нравится, отличное настроение, разнообразная программа — музыкальная, яркая, настоящий праздник для Лобни!» — заявила финалистка телепроекта «Голос» Мари Карне.

На протяжении всей фестивальной программы на главной сцене форума выступали известные артисты и те, у кого все еще впереди.

«Я хочу завоевать приз и попасть в полуфинал. Если я это сделаю, я продвину свою школу», — поделился ученик школы № 9 Лукьян Седых.

Участников мероприятия отметили дипломами и медалями. Лучшие из них получат приглашение на первый Всероссийский конкурс — олимпиаду «Таланты умного города», который пройдет в июне в Тамбове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что образовательные кластеры Подмосковья — это уникальные площадки для развития талантов школьников. В одном из них — гимназии имени Примакова — сейчас проходит финал всероссийской олимпиады по литературе.

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