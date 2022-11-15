Подмосковье 15 ноября 2022, 21:36 Жителям Лобни пообещали решить проблемы с парковкой по их жалобам

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Во дворах Лобни регулярно проходят собрания жителей города и сотрудников коммунальных служб и администрации. На недавней встрече обсуждали вопрос парковок и отопления в домах.

На регулярной встрече жителей города и коммунальщиков Елена Цепляева пожаловалась на холод в квартире. Квартира у Елены угловая, батареи совсем не греют, а впереди морозы.

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На встречу к жителям пришли представители администрации, коммунальщики и сотрудники обслуживающих организаций. Выслушали каждого горожанина.

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Во дворе дома № 4 по улице Кольцевой не так давно было проведено комплексное благоустройство. Здесь поменяли асфальт, установили современную детскую площадку, сделали освещение. Одна из проблем, которая осталась до сих пор не решенной, это парковки.

Место для дополнительных парковочных мест во дворе есть. Здесь планировали строить дом, но из-за проходящих под землей коммуникаций от этой идеи отказались. Пока здесь просто пустырь.

«Очень много машин. В основном машины все жителей, а земля простаивает. С инициативой разгрузить парковку во дворе мы три года выступаем. Не огораживать места, а общую для всех — муниципальную», — рассказал житель дома № 4 по улице Кольцевой Михаил Буленков.

Решать проблемы жильцов службы начнут в ближайшее время. Масштабные вопросы станут основой инвестиционных программ. Качество работ будут принимать председатели совета дома и муниципальные депутаты.