Подмосковье 06 сентября 2023, 10:17 Жителям Лобни напомнили способы записаться на сезонную вакцинацию от гриппа Unsplash

Читать 360tv в

Сезонная вакцинация от гриппа начинается в Подмосковье. Жители Лобни могут записаться на процедуру через портал госуслуг, по телефону 122 или с помощью Telegram-бота.

Чтобы получить прививку, необходимо записаться на прием в поликлинику по месту прикрепления. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию. Жители Лобни смогут привиться вакцинами «Ультрикс Квадри» и «Сивигрипп». После процедуры иммунитет к вирусу гриппа вырабатывается от двух до трех недель и сохраняется в течение следующего года.

Реклама

В ближайшее время будут организованы и выездные бригады — они будут работать в городских ТЦ «Надежда» и «Поворот».

В Лобне вакцинация проходит во всех поликлиниках. С начала года ее прошло более 1,5 тысячи взрослых и около 2,4 тысячи детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».