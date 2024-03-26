Подмосковье 26 марта 2024, 22:14 Жителям Ленинского городского округа напомнили правила безопасности при жарке шашлыка Медиасток.рф

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Жителям Ленинского городского округа напомнили о правилах безопасности при разведении открытого огня, которые вступили в силу в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

Он отметил, из-за введения специального противопожарного режима на территории Московской области запрещено разведение открытого огня, включая готовку шашлыков. Обычно такой режим вводится с 1 апреля.

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Жителям Подмосковья напоминают, что жарить шашлык на мангале или гриле разрешается только на специально отведенной площадке, находящейся не менее, чем в пяти метрах от дома и других построек.

«В радиусе двух метров от огня не должно находиться никаких горючих или легковоспламеняющихся материалов», — указал Станислав Каторов.

Также отмечено, что мангалы запрещено устанавливать во дворах МКД, возле гаражей, на балконах, верандах, террасах и крышах жилых домов, а также вне специально оборудованных площадок в парках, лесопарках и лесных массивах. Разведение костра вне мангала серьезно увеличивает риск возникновения пожара.

В пресс-службе муниципалитета подчеркнули, что на территории городского округа предусмотрены специальные места для приготовления шашлыка.

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