    27 апреля 2020, 17:09

    Волонтеры раздадут жителям Красногорска георгиевские ленточки бесконтактным способом

    Алена Собкалова, Ирина Люлина

    Волонтеры Красногорска раздадут жителям округа георгиевские ленточки бесконтактным способом. Развозить памятные сувениры уже начали.
    Волонтеры раздадут жителям Красногорска георгиевские ленточки бесконтактным способом

    В Красногорске уже стартовала всероссийская ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Несмотря на режим самоизоляции, волонтеры будут развозить ленточки всем, кому оказывается помощь: нуждающимся многодетным семьям и пенсионерам старше 65 лет. Об этом рассказал доброволец Штаба волонтеров Красногорска Михаил Иванов.

    Он отметил, что ленточки доставят и всем ветеранам.

    Передавать их будут бесконтактно и с соблюдением всех мер предосторожности. Связаться с волонтерами можно по номеру телефона: 8 (925) 499-41-00.