Волонтеры раздадут жителям Красногорска георгиевские ленточки бесконтактным способом

Волонтеры Красногорска раздадут жителям округа георгиевские ленточки бесконтактным способом. Развозить памятные сувениры уже начали.

В Красногорске уже стартовала всероссийская ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Несмотря на режим самоизоляции, волонтеры будут развозить ленточки всем, кому оказывается помощь: нуждающимся многодетным семьям и пенсионерам старше 65 лет. Об этом рассказал доброволец Штаба волонтеров Красногорска Михаил Иванов.

Он отметил, что ленточки доставят и всем ветеранам.

Передавать их будут бесконтактно и с соблюдением всех мер предосторожности. Связаться с волонтерами можно по номеру телефона: 8 (925) 499-41-00.