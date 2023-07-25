Подмосковье 25 июля 2023, 15:15 Жителям Котельников вернули более 7 миллионов рублей переплат за отопление ГЖИ МО

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Госжилинспекция Московской области поручила управляющей организации «Пик-Комфорт Элитсервис» пересчитать плату за отопление новостройки в Котельниках. В итоге 960 владельцам квартир дома вернули семь миллионов 541 тысячу рублей, сообщила руководитель ГЖИ Ольга Федина.

Ведомство узнало о нарушении от собственников. УК вовремя не пересчитала плату за фактически потребленное тепло.

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«Согласно действующим нормам и правилам, при расчетах за тепло в течение всего календарного года (1/12) в первом квартале года следующего делается корректировка на основании фактических показаний приборов учета», — пояснила Федина.

Компания уже отчиталась о перечислении владельцам квартир средства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одной из ключевых задач работы блока ЖКХ является отопление. Так, в регионе стартовала масштабная программа по обновлению сетей и котельных.

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