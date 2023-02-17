Подмосковье 17 февраля 2023, 09:35 Жителям Котельников рассказали о новых обследованиях в городской поликлинике

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Ознакомительная экскурсия прошла в городской поликлинике в Котельниках. Жителям округа рассказали о новых видах услуг и специалистах.

Масштабное переоборудование провели в Котельниковской городской поликлинике в 2022 году.

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«В прошлом году благодаря нацпроекту „Здравоохрание“ было приобретено тяжелое оборудование, к нему у нас относится рентген аппарат и маммограф. Мы где-то в день могли обслуживать не более 20 человек, сейчас у нас в смену 40 человек проходит. То есть в два раза пропускная способность увеличилась», — рассказал главный врач ГБУЗМО Котельническая городская поликлиника Дмитрий Полынин.

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Раньше жители Котельников ездили на диспансеризацию в соседние округа. Теперь все обследования можно пройти здесь.

«Очень благодарна за такое оборудование, где можно пройти диспансеризацию и выявить на ранних стадиях заболевания. <...> Станет комфортнее и доступнее, потому что никуда не надо ездить и не надо занимать очереди за месяц-два вперед, а можно все пройти здесь», — отметила жительница округа Ирина Браткова.

Чтобы больше рассказать жителям о новых обследованиях, в поликлинике провели экскурсию. За помощью в организации обратились к заместителю главы города. Жители смогли познакомиться с новыми специалистами и увидеть, как работает современное оборудование.

«Огромное количество нового оборудования, где можно быстро выявить заболевание. Здесь [есть] специалисты, которые знают и понимают свое дело, которые могут работать на этом оборудовании, что немаловажно», — отметила жительница округа Инесса Шевченко.

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