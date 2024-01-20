Подмосковье 20 января 2024, 15:30 Жителям Климовска выплатят компенсации за затопленные квартиры в феврале Добрынина Галина

Читать 360tv в

Сотрудники БТИ совместно с представителями администрации совершили обход квартир в 176 домах, расположенных в микрорайоне Климовск в Подольске. Специалисты составили акты ущерба и передали их оценщикам.

С 22 февраля все жители Климовска, у которых пострадало имущество в квартирах, смогут написать заявление о компенсации ущерба. Соответствующие выплаты начнут производить в феврале, рассказала замглавы администрации округа Анжела Студеникина.

Реклама

«На сегодняшний день 25 оценок ущерба в квартирах уже подготовлено, остальные в работе. В течение двух недель отработают все адреса. Сотрудники прошли почти 13 тысяч квартир, из них попали более чем в 7,5 тысячи квартир. Ущерб по Климовску зафиксировали более чем в 1,1 тысячи квартир», — сообщила Анжела Студеникина.

Она добавила, что специалисты не смогли попасть в 3,6 тысячи квартир и призвала всех, кто столкнулся с проблемой, оставить заявки.

Начиная с 22 января работники службы социальной защиты и администрации округа будут принимать обращения от желающих получить компенсацию за причиненный ущерб в УСЦ «Юность». Для этого необходимо явиться лично с паспортом и предоставить его копию. Также нужно будет указать реквизиты банковского счета, на который будут переведены денежные средства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».