Подмосковье 30 января 2024, 10:28 Жителям Яхромы сделают перерасчет за ЖКУ после аварии в котельной на улице Ленина Рой Евгений Александрович

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Перерасчет проведут для жителей Яхромы, подключенных к котельной на улице Ленина, в январе. Из-за коммунальной аварии без горячей воды и отопления остались 74 многоквартирных дома.

Утечка на теплосети в подвале котельной произошла 12 января. После завершения ремонта в коммунальной сети сломалась главная задвижка на выходе из котельной. Ее заменили на новую, но на время работ оборудование промерзло и произошла серия небольших аварий на основных узлах. В результате часть Яхромы осталась без тепла.

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По словам главы Дмитрова Ильи Поночевного, в январе для жителей домов на улице Космонавтов проведут перерасчет.

«Жителям Яхромы, подключенным к котельной на улице Ленина, и жителям Дмитрова, чьи дома питаются от котельной на улице Космонавтов, в январе будет сделан перерасчет по коммунальным услугам в связи с тем, что горячее водоснабжение и отопление подавались с перерывом, превышающим установленную продолжительность», — сказал он.

Сумму корректировки укажут в январской квитанции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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