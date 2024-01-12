Подмосковье 12 января 2024, 20:40 Жителям Яхромы пообещали дать тепло в ближайшее время Глава Дмитровского округа Поночевный: в дома Яхромы скоро поступит тепло Freepik

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Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный в Telegram-канале написал, что в ближайшее время в дома жителей Яхромы поступит тепло. В течение нескольких часов температура в квартирах нормализуется.

«Специалисты заполняют систему и запускают котельную. В течение нескольких часов температура нормализуется во всех домах», — написал глава округа.

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Поночевный поблагодарил специалистов МУП ДУ ЖКХ за слаженную работу. При завоздушивании стояков глава попросил обращаться в ЕДДС.

В Яхроме из-за коммунальной аварии без тепла временно остались более 70 многоквартирных домов, а также пять детских садов, школа и интернат. Порыв произошел в котельной на Шлюзовом переулке.

Министерство энергетики Подмосковья ранее сообщило, что подачу теплоносителя планируют восстановить к вечеру 12 января. В течение дня велись аварийно-восстановительные работы.