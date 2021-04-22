Жителям Ивантеевки предложат убраться в дендропарке на общеобластном субботнике

Жителей Подмосковья 24 апреля ждет общеобластной субботник. В Ивантеевке всех желающих пригласили убраться в дендропарке имени академика А. С. Яблокова. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Жители всего Подмосковья 24 апреля выйдут на улицы, чтобы убрать дворы и парки. На мероприятие ждут всех, кому небезразлична чистота своего города.

В каждом округе выбрали центральные площадки, но уборка будет проводиться во всех частях города, села и микрорайона.

Областной Ивантеевский дендрологический парк имени академика А. С. Яблокова станет одной из площадок, где будут наводить порядок, отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

«В Подмосковье проводить уборку территорий после зимы уже стало доброй традицией, событием, которое объединяет людей и имеет важные последствия как в экологической сфере, так и в вопросах воспитания молодежи. Экология, порядок, чистота начинается с человека. И от того, как каждый из нас будет относиться к миру вокруг себя, зависит то, что нас будет окружать в будущем», — заметил зампред правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Ивантеевский дендропарк расположился на 13 гектарах. Он состоит из двух частей — дендрария и селекционного отделения. В парке растет более 120 видов деревьев и кустарников, собранных отечественными учеными леса со всех континентов планеты.

Начало субботника в дендропарке запланировали на 11:00 24 апреля. На уборку ждут больше ста жителей.

«Областной Ивантеевский дендропарк — уникальное место. Это целый пласт истории нашей страны, лесной науки и селекции, которым гордятся жители городского округа и который нужно сохранить. Делегации из Минмособлимущества, подведомственных организаций, акционерных обществ, партнеров Ивантеевского лесопитомника, администрации городского округа Ивантеевка и жителей Ивантеевки приезжают, чтобы избавить территорию парка от валежника, погулять среди деревьев, привезенных из далеких стран, и пообщаться», — рассказала Наталья Адигамова.

Для участников уборки устроят чаепитие со сладостями.