Жителям Истры разрешат получать электронные квитанции за ЖКУ

В Лосино-Петровском округе, с которого началась реализация проекта по отказу от бумажных квитанций за ЖКУ, уже более шести тысяч человек перешли на электронный платежный документ. Теперь эта услуга доступна и жителям Истры.

МосОблЕИРЦ продолжает переводить свои услуги в цифровой формат. Это удобнее, проще и экологичнее.

«В Подмосковье последовательно реализуется программа цифровизации в отрасли ЖКХ. Документы в электронном формате обеспечивают максимальную прозрачность и доступность для жителей. Кроме того, мы подсчитали, что в случае отказа от бумажных квитанций будет спасено порядка 2000 деревьев, а это семь гектаров строевого леса», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Теперь и в Истре возможна подписка на электронную платежку с отказом от счета на бумаге. Если житель желает получать цифровой документ, ему необходимо дать свое согласие и подписаться на рассылку электронной квитанции в мобильном приложении МосОблЕИРЦ. Там же можно более подробно узнать об этой услуге и условиях ее получения.

Подмосковье является одним из лидеров страны по цифровизации. Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что бумаге нет места в современной системе взаимодействия с государством, а переход на «цифру» способствует борьбе с коррупцией.