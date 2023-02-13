Подмосковье 13 февраля 2023, 14:01 Жителям Истры напомнили о возможном отключении горячей воды за долги по коммуналке

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Коммунальщики и судебные приставы провели в Истре рейд по неплательщикам. Навестили восемь квартир, в одной отключили горячую воду из-за накопившихся долгов за коммунальные услуги.

Уведомления о задолженности жительнице Истры направляли не раз, но никакой реакции сотрудники коммунальных служб не получили. В итоге пошли на крайнюю меру — отключили горячее водоснабжение.

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«Долг был больше 30 тысяч. Нас пустили в квартиру, мы там перекрыли горячую воду до того времени, пока весь долг не будет погашен. За то время, пока перекрыта горячая вода, начисления производиться не будут», — рассказала юрисконсульт АО «Истринская теплосеть» Марина Комарова.

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Такие санкции обычно используют, если задолженность превышает два месяца. Хотя всегда есть возможности этого избежать. Например, оплачивать долг частями по соглашению о рассрочке или устроиться в коммунальные службы на работу. К решению проблемы каждого неплательщика стараются найти индивидуальный подход.

Однако не все должники оказываются сознательными. Есть и те, кто не хочет признавать свои ошибки. В этом случае долги с них приходится взыскивать через суд.

«Может быть применена мера принудительного взыскания средств в виде наложения ареста на имущество должников. Арест накладывается на соразмерное сумме долга имущество», — рассказала юрисконсульт АО «Истринская теплосеть» Алена Ефрос.

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