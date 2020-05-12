Жителям Истры бесплатно раздали пять тысяч масок

Волонтеры в городском округе Истра раздали жителям пять тысяч масок. С 12 мая без них в регионе нельзя находиться в общественных местах.

Источник фото: телеканал «360»

Истра вместе со всем Подмосковьем перешла на масочный режим. Защититься от коронавируса жителям округа помогают волонтеры. Они раздают прохожим по две маски.

В транспорте, на работе, в магазине, аптеке или поликлинике. Ношение маски или респиратора стало обязательным в общественных местах. Такая мера должна помочь сдержать распространение инфекции. Добровольцы раздавали маски в разных уголках округа.

Источник фото: телеканал «360»

Если на вас не будет маски, то это может обойтись в четыре тысячи рублей. Выписать штраф могут полицейские, сотрудники ГИБДД и других ведомств. Но в ближайшие дни, по указанию губернатора, нарушители отделаются предупреждением.

Всего в городском округе Истра за день бесплатно раздали пять тысяч масок. И, по словам активистов, такие акции будут проходить регулярно.

Маски можно также купить самому. Сейчас их продают в продуктовых магазинах, на вокзалах, автостанциях, в автобусах и в аптеках. Для жителей старше 65 лет в сети «Мособлмедсервис» действует скидка.