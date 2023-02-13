Подмосковье 13 февраля 2023, 14:36 Жителям Химок расскажут о ходе работ по замене теплосетей Жители Химок отследят ремонт теплосетей в онлайн-режиме Пресс-служба губернатора Московской области

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Работы по замене теплосетей в городском округе Химки уже начались, несмотря на зимний период. Жители смогут получить ответы на все вопросы, а также проследить за ходом работ через специальные чаты. Об этом на заседании правительства заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин по итогам поездки в городской округ.

«Встреча прошла позитивно, жители увидели результат. Ресурсоснабжающая организация их услышала, контакт установлен. Думаю, основные проблемы по Химкам за лето мы с коллегами снимем», — отметил он на заседании под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Хромушин пояснил, что каждые две недели с 20 февраля жители смогут получать информацию о том, какие объекты уже ремонтируют, из каких материалов сделаны новые трубы, а также все ответы на интересующие вопросы о ходе работ.

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«С 20 февраля мы в онлайн-режиме будем следить за всем, что касается работ, торговых процедур, поставки оборудования и так далее. Регулярно будем встречаться с жителями», — рассказал Хромушин.

Вице-губернатор добавил, что работами и закупкой необходимого оборудования, труб и других материалов займется компания «Газпром» в рамках выполнения концессионных контрактов.

«Разложили подробно с точки зрения календарного графика работ. С тем, чтобы в конце августа большинство мероприятий по ремонту сетей и котла в Химках завершить», — заявил он.

Он отметил, что план работ рассчитан на три года и объем инвестиций в замену теплосетей Химок предварительно составляет 1,8 миллиарда рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил взять под контроль работы по замене теплосетей в городском округе Химки. Он напомнил, что в рамках заключенных концессий компания «Газпром» вложит в замену сетей в городских округах региона 70 миллиардов рублей.