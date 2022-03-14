Жителям Химок рассказали, куда лучше вкладывать деньги и что будет с кредитами в условиях санкций

В Химках обсудили, как западные санкции повлияют на бизнес и финансы обычных горожан. Брифинг прошел в пресс-центре «Арены Химки». Инициировал и провел встречу глава округа Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь присутствуют предприниматели, часть наших предпринимателей. На территории Химок 25 тысяч юридических лиц зарегистрировано. Также мы пригласили жителей города, активистов, которых также эти вопросы волнуют. Мы построили разбор в таком ключе: задавался вопрос, вы на него получали внятный, понятный ответ», — сказал глава г. о. Химки Дмитрий Волошин.

На встрече обсудили темы, связанные с кредитными каникулами, снятием наличных в валюте, работой пластиковых карт. На вопросы отвечали представители Сбера, ВТБ, Промсвязьбанка и ББР банка.

Большинство нововведений связаны с валютными операциями. Глава Химок отметил, что при покупке валюты необходимо учитывать конечную цель ее приобретения и добавил, что сегодня в плюсе оказались те, кто вкладывал деньги в страну.

«Если вы хотите инвестировать, то инвестировать можно в Химки, само собой. Беспроигрышный вообще вариант — квартира раньше стоила 70 тысяч квадратный метр, а сейчас 200 тысяч. Достойная инвестиция, лучше любой валюты», — сказал Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Жителей больше всего волновали ставки по открытым кредитам и ипотекам. Представители банков успокоили — ставки в уже заключенных договорах меняться не будут. А если клиенты потеряли существенную часть дохода, 30% и более, то они могут воспользоваться кредитными каникулами.

К примеру, в «Промсвязьбанке» действуют ставки по вкладам до 24% годовых. Поэтому, если есть накопления можно, условно говоря, заработать и этими деньгами гасить действующие ипотеки и кредиты, которые есть. Что касается клиентов, которые попали в сложную финансовую ситуацию, то банки тоже готовы рассмотреть случаи в индивидуальном порядке — это реструктуризация, отсрочка платежей.

Влияние санкций почувствовали и крупные предприятия округа. Об этом рассказал генеральный директор ЗАО «Аэромар». Компания обеспечивает питанием авиарейсы. Производство расположено в Химках, из трех с половиной тысяч сотрудников — треть жители округа.

«Вот сейчас мы думаем вместе с „Аэрофлотом“, как помочь, чтобы действительно люди получали зарплату. Многие наши сотрудники имеют ипотеку. Пока конкретных предложений правление „Аэромара“ не выработало, но мы сейчас нацелены на эту задачу — поддержать наших сотрудников, сохранить коллектив», — рассказал генеральный директор АО «Аэромар» Владимир Джао.

Дмитрий Волошин поручил составить список предприятий в Химках, которые могли бы стать потенциальными партнерами. Он отметил, что задача администрации — поддержать предпринимателей в условиях санкций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области планируют уменьшить влияние санкций на строительную отрасль.