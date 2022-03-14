Жителям Химок рассказали, куда лучше вкладывать деньги и что будет с кредитами в условиях санкций
В Химках обсудили, как западные санкции повлияют на бизнес и финансы обычных горожан. Брифинг прошел в пресс-центре «Арены Химки». Инициировал и провел встречу глава округа Дмитрий Волошин.
«Здесь присутствуют предприниматели, часть наших предпринимателей. На территории Химок 25 тысяч юридических лиц зарегистрировано. Также мы пригласили жителей города, активистов, которых также эти вопросы волнуют. Мы построили разбор в таком ключе: задавался вопрос, вы на него получали внятный, понятный ответ», — сказал глава г. о. Химки Дмитрий Волошин.
На встрече обсудили темы, связанные с кредитными каникулами, снятием наличных в валюте, работой пластиковых карт. На вопросы отвечали представители Сбера, ВТБ, Промсвязьбанка и ББР банка.
Большинство нововведений связаны с валютными операциями. Глава Химок отметил, что при покупке валюты необходимо учитывать конечную цель ее приобретения и добавил, что сегодня в плюсе оказались те, кто вкладывал деньги в страну.
«Если вы хотите инвестировать, то инвестировать можно в Химки, само собой. Беспроигрышный вообще вариант — квартира раньше стоила 70 тысяч квадратный метр, а сейчас 200 тысяч. Достойная инвестиция, лучше любой валюты», — сказал Дмитрий Волошин.
Жителей больше всего волновали ставки по открытым кредитам и ипотекам. Представители банков успокоили — ставки в уже заключенных договорах меняться не будут. А если клиенты потеряли существенную часть дохода, 30% и более, то они могут воспользоваться кредитными каникулами.
К примеру, в «Промсвязьбанке» действуют ставки по вкладам до 24% годовых. Поэтому, если есть накопления можно, условно говоря, заработать и этими деньгами гасить действующие ипотеки и кредиты, которые есть. Что касается клиентов, которые попали в сложную финансовую ситуацию, то банки тоже готовы рассмотреть случаи в индивидуальном порядке — это реструктуризация, отсрочка платежей.
Влияние санкций почувствовали и крупные предприятия округа. Об этом рассказал генеральный директор ЗАО «Аэромар». Компания обеспечивает питанием авиарейсы. Производство расположено в Химках, из трех с половиной тысяч сотрудников — треть жители округа.
«Вот сейчас мы думаем вместе с „Аэрофлотом“, как помочь, чтобы действительно люди получали зарплату. Многие наши сотрудники имеют ипотеку. Пока конкретных предложений правление „Аэромара“ не выработало, но мы сейчас нацелены на эту задачу — поддержать наших сотрудников, сохранить коллектив», — рассказал генеральный директор АО «Аэромар» Владимир Джао.
Дмитрий Волошин поручил составить список предприятий в Химках, которые могли бы стать потенциальными партнерами. Он отметил, что задача администрации — поддержать предпринимателей в условиях санкций.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области планируют уменьшить влияние санкций на строительную отрасль.