Жителям Химок объяснили косметический ремонт в поликлинике №2

Жители Химок во время прямой линии с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым рассказали, что в поликлинике № 2 сделали только косметический ремонт, хотя обещали капитальный. Глава округа Дмитрий Волошин объяснил, что ремонт еще не закончился.

Поликлиника № 2 на улице Лавочкина действительно нуждается в ремонте. Волошин объяснил, что косметический ремонт решили сделать, не дожидаясь, пока начнется капитальный.

«Отремонтировали три тысячи квадратных метров. В начале июля капитальный ремонт начался. Через год она будет полностью отремонтирована — фасад, входные группы, инженерные сети», — сказал глава Химок.

Волошин отдельно поблагодарил за МРТ, которую поставили в поликлинику. Химки очень нуждались в таком оборудовании.

«Мы не стали просто дожидаться капитального [ремонта], сделали косметический. Завершится максимум в июле следующего года», — заявил глава округа.

Губернатор Московской области на прямой линии также рассказал о реализации программы «Наша поликлиника» в регионе. В рамках проекта около 500 поликлиник будут приведены к новым стандартам, что позволит повысить качество и доступность услуг.