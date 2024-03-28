Подмосковье 28 марта 2024, 12:11 Жителям Химок напомнили правила пожарной безопасности в лесу Unsplash

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Жителям Химок напоминают, что с наступлением весны учащаются случаи пожаров в лесах. К возникновению возгораний может привести любое неосторожное обращение с огнем. Именно поэтому следует строго соблюдать правила безопасности.

Чтобы отдых не обернулся ЧП, не следует сжигать сухую траву, необходимо запрещать детям баловаться со спичками, не бросать непотушенные окурки, а также не оставлять в лесу самовозгораемый материал.

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Если человек оказался вблизи очага пожара в лесу, необходимо предупредить об этом находящихся поблизости людей. Затем нужно быстро уходить — перпендикулярно к направлению движения огня. Если уйти от пожара нет возможности, следует войти в водоем или лечь на землю, накрывшись мокрой одеждой.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по телефону «101» или «112».

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