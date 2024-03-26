Подмосковье 26 марта 2024, 18:07 Жителям Химок напомнили правила электробезопасности Unsplash

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Компания «Россети Московский регион» напомнила жителям Химок о безопасном использовании электроприборов, а также о правилах поведения в хранных зонах ЛЭП. Несогласованные строения на данных территориях могут стать проводником тока и нанести вред человеку даже без прикосновения к проводу.

Жителям Химок рассказали, что в охранных зонах воздушных ЛЭП запрещены любые виды работ: сельскохозяйственные, погрузо-разгрузочные, строительство зданий и прочее.

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Представители компании обратили внимание, что все работы, проводимые в охранных зонах энергообъектов, должны быть согласованы с энергетиками. Нарушение влечет за собой административную ответственность, а в случае гибели человека — уголовную.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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