26 марта 2024, 18:07
Жителям Химок напомнили правила электробезопасности
Компания «Россети Московский регион» напомнила жителям Химок о безопасном использовании электроприборов, а также о правилах поведения в хранных зонах ЛЭП. Несогласованные строения на данных территориях могут стать проводником тока и нанести вред человеку даже без прикосновения к проводу.
Жителям Химок рассказали, что в охранных зонах воздушных ЛЭП запрещены любые виды работ: сельскохозяйственные, погрузо-разгрузочные, строительство зданий и прочее.
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Представители компании обратили внимание, что все работы, проводимые в охранных зонах энергообъектов, должны быть согласованы с энергетиками. Нарушение влечет за собой административную ответственность, а в случае гибели человека — уголовную.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
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Химки
Электричество
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