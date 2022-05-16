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    16 мая 2022, 17:40

    Химчанам напомнили о безопасности в купальный и пожароопасный сезоны

    Анастасия Аброськина

    Сотрудники МЧС встретились с жителями Химок, чтобы напомнить правила поведения в пожароопасный сезон. В местных парках и на набережных обновляют плакаты, посвященные этой теме.

    Химчанам напомнили о безопасности в купальный и пожароопасный сезоны | Изображение 1

    Все информационные щиты, ранее запрещавшие выход на лед, актуализируют до 25 мая. Теперь под запретом будет купание в неположенных местах.

    Главный государственный инспектор Химок по пожарному надзору Владимир Ильющенко сообщил, что в городском округе пять утвержденных площадок для разведения огня, в каждом парке.

    По словам представителя местного Совета депутатов Николая Кашникова, жителям рассказали не только о пожароопасном сезоне, но и об особенностях купального.

    Надзорные органы выступили перед жителями, рассказали о технике безопасности. „Химспас“ и МЧС раздали брошюры

    Николай Кашников.

    Купальный сезон официально начинается 1 июня. Заместитель директора аварийно-спасательной службы «Химспас» Андрей Гранкин напомнил о безопасности.

    Химчанам напомнили о безопасности в купальный и пожароопасный сезоны | Изображение 2

    «Судоводители, которые проходят на маломерных судах или на баржах, создают волну. И бывает, что волной сбивает человека», — сообщил он.

    Спасатели призвали жителей к бдительности и осторожности, а также напомнили о запрете на купание в неположенных местах.