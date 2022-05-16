Химчанам напомнили о безопасности в купальный и пожароопасный сезоны

Сотрудники МЧС встретились с жителями Химок, чтобы напомнить правила поведения в пожароопасный сезон. В местных парках и на набережных обновляют плакаты, посвященные этой теме.

Все информационные щиты, ранее запрещавшие выход на лед, актуализируют до 25 мая. Теперь под запретом будет купание в неположенных местах.

Главный государственный инспектор Химок по пожарному надзору Владимир Ильющенко сообщил, что в городском округе пять утвержденных площадок для разведения огня, в каждом парке.

По словам представителя местного Совета депутатов Николая Кашникова, жителям рассказали не только о пожароопасном сезоне, но и об особенностях купального.

Надзорные органы выступили перед жителями, рассказали о технике безопасности. „Химспас“ и МЧС раздали брошюры Николай Кашников.

Купальный сезон официально начинается 1 июня. Заместитель директора аварийно-спасательной службы «Химспас» Андрей Гранкин напомнил о безопасности.

«Судоводители, которые проходят на маломерных судах или на баржах, создают волну. И бывает, что волной сбивает человека», — сообщил он.

Спасатели призвали жителей к бдительности и осторожности, а также напомнили о запрете на купание в неположенных местах.