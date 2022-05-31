Жителям газифицированных домов в Подмосковье напомнили проверять вентиляцию

Министерство энергетики Подмосковья разработало рекомендации по самостоятельной проверке вентиляционных каналов для жителей газифицированных домов.

На сегодняшний день Московская область — самый газифицированный регион страны. По этой причине особое внимание необходимо уделять безопасности эксплуатации газового оборудования. Важно регулярно проводить технические проверки оборудования и вентиляционных каналов.

Именно исправность вентиляционных каналов каждый человек может провести самостоятельно. Министерство энергетики Московской области рекомендует регулярно проверять работу вентиляции. В случае отсутствия тяги, следует обратиться в специальный раздел на портале Добродел.

Соблюдение простых правил и регулярное выполнение несложных действий может спасти жизни. Проверку работы вентиляционных каналов необходимо проводить не реже одного раза в месяц.