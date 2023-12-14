14 декабря 2023, 18:03
Жителям Электростали сделают перерасчет за ЖКУ из-за проблем с отоплением — Андрей Воробьев
Андрей Воробьев: жителям района в Электростали сделают перерасчет за отопление
Жителям Восточного микрорайона Электростали, в домах которых стало холодно из-за сбоя на частной котельной, выполнят перерасчет за коммунальные услуги. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил по итогам прямой линии с президентом.
Одни из главных обращений жителей Подмосковья в начале этой недели коснулись отопления в Электростали. Вопрос оперативно взяли под контроль губернатор, вице-губернатор и профильные ведомства.
Реклама
«Частная котельная не справилась с подготовкой к зиме. Мы в самый короткий срок отремонтировали котлы, сетевые насосы, произвели врезку в трубу, чтобы подавать тепло от котельной находящегося рядом машиностроительного завода. Жителям будет сделан перерасчет», — сказал Воробьев в Telegram-канале.
Котельная принадлежит компании ВКС. От ее работы зависит тепло 208 многоквартирных и 74 частных домов, а это около 37 тысяч человек.
После масштабного сбоя в подаче отопления в Электростали был объявлен режим ЧС. Поскольку собственник котельной не мог решить проблему, ситуацией оперативно занялось правительство.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Андрей Воробьев
Отопление
Электросталь
Реклама
Реклама