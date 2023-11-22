Подмосковье 22 ноября 2023, 13:11 Жителям Электростали сделают перерасчет за отопление и воду из-за сбоев в котельной «Восточная» Министерство энергетики Московской области

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Подмосковные энергетики продолжают активно устранять нарушения на котельной «Восточная» в городском округе Электросталь. Жителям сделают перерасчет платы за отопление и горячую воду за все дни, когда поставляемые услуги оказались ненадлежащего качества.

В Министерстве энергетики Подмосковья подтвердили, что перерасчет сделают за все дни в ноябре, когда люди получали тепло и горячую воду с перебоями. Все сделают автоматически, жителям не нужно никуда ходить и писать заявления.

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Сейчас на котельной «Восточная» перестраивают гидравлический и температурный режимы работы, что позволит высвободить два теплообменника для прочистки. Специалисты промоют их фосфорной кислотой.

Температура в домах жителей постепенно растет. В ближайшее время абоненты будут получать ресурс надлежащего качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о контроле за обращениями по отоплению в регионе.

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