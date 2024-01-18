Подмосковье 18 января 2024, 16:20 Жителям Электростали сделают перерасчет оплаты за электричество на фоне проблем с отоплением Нина Басистая

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Первое в 2024 году заседание выездной администрации состоялось в Электростали. Встреча с жителями прошла в формате форума, в ходе которого обсудили самые важные вопросы, волнующие граждан.

На встрече с главой городского округа Инной Волковой присутствовали ее заместители, руководители административных управлений и представители управления и ресурсоснабжающих компаний Электростали. Жители получили возможность задать острые вопросы, рассказать о своих проблемах и получить ответы от специалистов. Все обращения были записаны на специальных бланках для последующего рассмотрения и принятия решений.

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Основная часть вопросов была связана с неприятной ситуацией по отоплению, которая возникла в Восточном районе еще в осенний период: холодные батареи, недостаток горячей воды, технические аварии на теплотрассах и прочие проблемы. Прозвучали также вопросы по благоустройству дворов, очистке снега, ремонту дорог, качеству воды и теплоизоляции зданий. Кроме того, жители выступали с предложениями по улучшению ситуации.

Например, местная жительница предложила изменить график работы коммунальщиков, повысив оплату труда слесарей, которых недостаточно, а также пересмотреть тарифы на электроэнергию для жителей Восточного района. Многие из них вынуждены обогревать свои квартиры с помощью электроприборов, из-за чего их счета за электричество выросли на тысячи рублей.

Глава городской администрации заверила, что вопрос оплаты за электроэнергию в условиях ненадлежащего отопления будет рассмотрен - жителям сделают перерасчет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах.

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