Подмосковье 12 июня 2023, 05:30 Жителям Электрогорска напомнили о правилах безопасности на железнодорожных путях РИА «Новости»

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Акция «Сохрани себе жизнь» прошла в Электрогорске. В честь дня привлечения внимания к безопасности на железной дороге просветительские мероприятия состоялись на всей территории Подмосковья.

Представители городской администрации и волонтеры Дома молодежи посетили местные железнодорожные переезды. Активисты напомнили жителям о правилах безопасности и требованиях действующего законодательства.

Юным пешеходам участники акции вручили воздушные шары в виде сердца и логотипом «Сохрани себе жизнь». Детям объяснили, что при переходе через пути необходимо быть внимательными и посмотреть по сторонам.

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