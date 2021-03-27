Жителям Дубны предложили создать новый элемент таблицы Менделеева

Объединенному институту ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне исполнилось 65 лет. Его работники получили новые сверхтяжелые элементы таблицы Менделеева, а теперь гости праздничной интерактивной выставки сами могут создать новый элемент.

«Благодаря институту образовался наш город, наукоград РФ Дубна, благодаря институту город отмечен в таблице Менделеева, 105-й элемент — дубний, также есть 115-й элемент — московий. Такие элементы были открыты и помещены в таблицу Менделеева, открыты здесь, в Дубне, на территории Московской области, на территории Российской Федерации», — заявил глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

За 65 лет сотрудники ОИЯИ внесли вклад в мировую копилку знаний, заявил директор института Григорий Трубников. Новую победу для института принесет и 2021 год, поскольку работники сооружают уникальный коллайдер тяжелых ионов NICA, ввели в строй фабрику сверхтяжелых элементов, быстрыми темпами создают крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп на Байкале

«ОИЯИ — это великая организация, которая не просто международная, межправительственная, не просто большой научный центр, это действительно организация, к которой причастны лучшие умы человечества, нобелевские лауреаты, выдающиеся физики», — заявил Трубников.

В честь дня рождения на территории предприятия открылась интерактивная выставка. Жителям и гостям Дубны предложили проследить путь развития ОИЯИ и научиться управлять его ключевыми установками. Например, на выставке можно нажать на большую красную кнопку и запустить ускорительный комплекс НИКА, чтобы симулировать Большой взрыв. На соседнем стенде с помощью очков виртуальной реальности организаторы предложили присоединиться к байкальскому эксперименту — одному из ключевых мероприятий в рамках Года науки и технологий в России.

На праздничном концерте по традиции вручили награды лучшим научным сотрудникам. Также на сцену поднялся ансамбль народного танца имени Моисеева.

На ускорителе Объединенного института ядерных исследований сотрудники получили новые сверхтяжелые элементы таблицы Менделеева.