Жителям домов возле полигонов Подмосковья отменят плату за вывоз мусора

Жители Подмосковья, чьи дома расположены в пяти километрах от работающих мусорных полигонов, не будут платить за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем традиционном обращении.

«На 2020-й год я поручаю полностью отменить оплату для людей, которые проживают в пятикилометровой зоне, включая города Волоколамск и Серпухов», — заявил Воробьев.

По словам губернатора, свалки не должны причинять беспокойство жителям. Поэтому в области не просто закрывают полигоны, их рекультивируют. Уже закрыто 28 из 39 свалок. В этом году прекратят работу «Ядрово» в Волоколамске и «Лесная» в Серпухове.

Но закрыть полигоны мало. Куда отправится мусор? Для этого на территории Подмосковья строятся современные комплексы по переработке отходов (КПО). Они уже заработали в Егорьевске, Клину, Сергиевом Посаде, Рошале, Коломне, Серебряных Прудах и Зарайске. В 2020 году будет построено еще шесть КПО.

Создать новую индустрию утилизации мусора удалось благодаря поддержке президента. Ведь экология и раздельный сбор мусора в частности — одно из самых важных направлений развития.

Андрей Воробьев поблагодарил жителей, которые с прошлого года начали активно разделять мусор. Благодаря этому 10% всех отходов не попали на полигоны, а значит, не загрязнили природу.

«Хочу поблагодарить жителей, которые с первого года показали очень добросовестное отношение к разделу мусора. Все говорили, что в России разделять мусор нереально и сложно», — сказал Воробьев.

Система сортировки мусора заработала в многоквартирных домах. Задача на 2020 год — подключить к раздельному сбору коттеджные поселки и индивидуальные жилые дома. При этом Воробьев поручил устранить все несправедливости в системе оплаты за сбор отходов. Владельцы частных домов будут платить ровно за то количество, которое они произвели.