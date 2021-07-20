Жителям деревни Кудыкино бесплатно подведут газ к границам участков

В деревне Кудыкино началась президентская программа «Социальная газификация». Топливо к границам участков подведут бесплатно. Здесь живут более 100 человек.

Деревня находится в Орехово-Зуевском округе. Специалисты «Мособлгаза» уже приступили к строительству новых сетей, по которым придет голубое топливо.

Сейчас к газу уже успели подключиться жители пяти домов. В деревне их 33.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

А для того, чтобы решить вопросы по газу уже внутри участков, понадобится комплексный договор.

Подать заявку на его оформление можно будет по ссылке и в офисах «Мособлгаза». Это подчеркнул генеральный директор компании Игорь Баранов.

На сегодняшний день на комплексный договор подали 40 тысяч заявок. Уже подключили 346 домов Игорь Баранов.

Уточнить сроки социальной газификации своего населенного пункта можно на сайте.