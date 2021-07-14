Жителям деревень Марково и Турыгино Раменского округа проведут газ по президентской программе

Социальная газификация продолжается в Московской области. По программе газ придет в дома к жителям деревень Марково и Турыгино Раменского городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

По президентской программе социальной газификации проводить голубое топливо на участки уже начали в деревнях Марково и Турыгино Раменского округа. Работы завершат до конца октября этого года. Газопровод бесплатно проведут до границ участков 42 домовладений. Благодаря этому газ в дом смогут провести 109 жителей.

«Новая президентская программа социальной газификации позволит нам подключить к газу порядка 115 тысяч домов в 2917 населенных пунктах. Все домохозяйства, попадающие под программу, будут подключены к ресурсу до конца 2022 года», — отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Он уточнил, что посмотреть график работ по газификации можно на официальном сайте регионального ведомства.

В президентскую программу на территории Раменского округа вошли 174 села и деревни.

Всего в рамках реализации проекта социальной газификации голубое топливо проведут к участкам 300 тысяч жителей Подмосковья. В программу включили ранее газифицированные деревни и поселки. До границы участка газопровод проведут бесплатно. Ознакомиться с графиком работ в своем населенном пункте и оставить заявку на заключение комплексного договора можно на сайте Мособлгаза.