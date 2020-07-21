Жителям подмосковной деревни Демихово вернули более 135 тысяч рублей переплаты за отопление

Жителям подмосковной деревни Демихово городского округа Орехово-Зуево вернули переплату за отопление. Общая сумма возврата составила более 135 тысяч рублей. в ситуации помогла разобраться Госжилинспекция.

Управляющая компания МУП «ПТО ЖХ № 8» вернула жителям деревни Демихово переплату за отопление. Такое требование выдвинула Госжилинспекция Московской области.

Перерасчет платы за отопление и горячее водоснабжение произвели жителям домов № 16 и № 17 по улице Новая в деревне Демихово городского округа Орехово-Зуево.

Собственникам 36 квартир вернули 135 тысяч рублей. об этом рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

С просьбой о перерасчете обратился житель дома. Инспекторы дали управляющей компании два месяца на проведение перерасчета.

МУП «ПТО ЖХ № 8 своевременно отчиталось об исполнении требования надзорного ведомства, прислав инспекторам копии платежных квитанций в качестве подтверждения.