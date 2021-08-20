Жителям Чехова стали проводить газ по программе социальной газификации

Программа социальной газификации уже реализуется в Чехове. Сейчас проводятся встречи с жителями и заключаются договоры на подбор и обслуживание газового оборудования. До конца 2022 года в округе планируется газифицировать откола 100 населенных пунктов.

По словам семьи Трошиных, раньше им приходилось отапливать дом с помочью печки. Особенно зимой счета за электричество приходили на очень крупные суммы. Благодаря программе социальной газификации теперь в доме есть газ.

«С этим газом — это вообще красота. Мы даже не ожидали. Мы ждали по крайней мере к зиме. И то под вопросом: то ли будем топить газом, то ли не будем. То ли дрова опять заготавливать, то ли нет. Все было под вопросом. А теперь видите, какая красота. Три дня — все! Мы уже с газом», — рассказала пенсионерка Евгения Трошина.

Трубу к дому прокладывают бесплатно. Если заключить с газовиками комплексный договор, то они еще и помогут с установкой необходимого оборудования. Реализация программы социальной газафикации в Чехове идет согласно графику, подчеркнул глава городского округа Григорий Артамонов. По его словам, для Чехова история связана с тем, что огромное количество населенных пунктов не газифицированы. Жителям приходится согреваться с помощью электричества.

«Из-за этого огромнейшие счета выставляются. Электричество значительнее дороже, чем газ. А, во-вторых, не выдерживают напряжения электросети. Что касаемо газификации, у нас сейчас планомерно идет работа, согласно графику», — отметил Армамонов.

Сейчас сотрудники администрации и «Мособлгаза» заключают договора с жителями на подбор и обслуживание газового оборудования. Обсуждают стоимость и сроки выполнения работ. До конца следующего года в округе планируется газифицировать около 100 населенных пунктов.