Подмосковье 08 июля 2023, 23:55 Жителям Чехова напомнили о важности проверки газового оборудования Специалисты «Серпрегионгаза» проверили газовые системы в домах Чехова РИА «Новости»

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Проверку домов с газовыми плитами в городском округе Чехов провели специалисты «Серпрегионгаза». В ходе проведения работ они напомнили жителям о важности регулярного технологического обслуживания этого оборудования.

Все работы проводятся под давлением. Для этого специалисты сделали опрессовку и замерили герметичность. На поиски утечки в газовых трубах одной квартиры уходит не больше пяти минут, но весь дом приходится проверять до нескольких дней. Газовщикам важно попасть в каждую квартиру.

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Начальник управления ЖКХ городского округа Чехов Сергей Дьячков рассказал, что такие проверки проводятся ежегодно. Для этого на подъездах домов заранее вывешивают объявления с датой и временем проверки.

«Если вы увидели объявление, просьба не срывать, а организовать соседей, чтобы эта проверка прошла в плановом режиме», — призвал он местных жителей.

Такие проверки очень важны, чтобы не допустить утечек, которые могут привести к отравлениям, пожарам и даже взрывам. Если в назначенный день никого из жильцов в квартире нет, то можно позвонить по объявлению в телефоне и договориться о другой дате.

«Чтобы жители домов были спокойны, что к ним пришли именно из газовой организации то у каждого сотрудника есть удостоверение с QR-кодом, по нему можно попасть на сайт и получить всю информацию о сотруднике», — рассказал главный инженер «Серпрегионгаза» Владимир Тихонов.

В ближайшее время плановые опрессовки и проверки газовой системы в Чехове продолжат специалисты «Серпрегионгаза». А с 1 января 2024 года Московская область переходит на унифицированную систему техобслуживания газового оборудования. Все такие услуги начнет предоставлять АО «Мособлгаз».