Жителям Богородского округа напомнили правила безопасности на железной дороге
Наушники с громкой музыкой, переход на запрещающий сигнал светофора и звуковой сигнализации, ожидание электрички на краю платформы — все это нарушения элементарных правил поведения на железнодорожных станциях. В преддверии летних каникул в Богородском округе проводят усиленную профилактику травматизма на железной дороге.
Время ограничения переходов по специализированному пандусу зачастую достигает десяти минут. Чтобы сэкономить время, жители готовы рисковать жизнью. Они уверены, что здесь просто важно быть внимательным. Однако, по статистике, в Богородском округе погибает около семи нарушителей в год.
«Мы усиливаем ограждения и ставим информационные щиты. За сегодняшний день будет поставлено одиннадцать щитов на станциях Воровского, Электроугли и Храпуново», — сообщил заместитель начальника административно-пассажирской инспекции Евгений Хрящев.
На этом профилактика не заканчивается. Еще одно излюбленное нарушение — тропы «зайцев». Чтобы миновать турникеты, нарушители выламывают арматуру из заборов. Через нелегальный проход они попадают в зону подъезжающих поездов. По ограждению неплательщики взбираются на платформу, рискуя и жизнью, и штрафом за безбилетный проезд.
«Если обратите внимание, заделывается это все очень капитально. Сварные швы практически на каждом элементе, но людей это, к сожалению, не останавливает. Поэтому даже непонятно, какими физическими силами у них это получается оторвать, но у них это получается. Участились, к сожалению, несчастные случаи на железной дороге, и надо этому моменту уделить больше внимания», — рассказал начальник отдела безопасности дорожного движения и транспорта администрации Богородского округа Олег Рыбаков.
Рейды по выявлению и ликвидации народных троп, а также профилактические работы по снижению травматизма на железнодорожных путях в Богородском округе будут проводиться каждую неделю.