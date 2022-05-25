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    25 мая 2022, 00:05

    Жителям Богородского округа напомнили правила безопасности на железной дороге

    Анастасия Максимовских

    Наушники с громкой музыкой, переход на запрещающий сигнал светофора и звуковой сигнализации, ожидание электрички на краю платформы — все это нарушения элементарных правил поведения на железнодорожных станциях. В преддверии летних каникул в Богородском округе проводят усиленную профилактику травматизма на железной дороге.

    Жителям Богородского округа напомнили правила безопасности на железной дороге | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Время ограничения переходов по специализированному пандусу зачастую достигает десяти минут. Чтобы сэкономить время, жители готовы рисковать жизнью. Они уверены, что здесь просто важно быть внимательным. Однако, по статистике, в Богородском округе погибает около семи нарушителей в год.

    «Мы усиливаем ограждения и ставим информационные щиты. За сегодняшний день будет поставлено одиннадцать щитов на станциях Воровского, Электроугли и Храпуново», — сообщил заместитель начальника административно-пассажирской инспекции Евгений Хрящев.

    Жителям Богородского округа напомнили правила безопасности на железной дороге | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    На этом профилактика не заканчивается. Еще одно излюбленное нарушение — тропы «зайцев». Чтобы миновать турникеты, нарушители выламывают арматуру из заборов. Через нелегальный проход они попадают в зону подъезжающих поездов. По ограждению неплательщики взбираются на платформу, рискуя и жизнью, и штрафом за безбилетный проезд.

    «Если обратите внимание, заделывается это все очень капитально. Сварные швы практически на каждом элементе, но людей это, к сожалению, не останавливает. Поэтому даже непонятно, какими физическими силами у них это получается оторвать, но у них это получается. Участились, к сожалению, несчастные случаи на железной дороге, и надо этому моменту уделить больше внимания», — рассказал начальник отдела безопасности дорожного движения и транспорта администрации Богородского округа Олег Рыбаков.

    Жителям Богородского округа напомнили правила безопасности на железной дороге | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Рейды по выявлению и ликвидации народных троп, а также профилактические работы по снижению травматизма на железнодорожных путях в Богородском округе будут проводиться каждую неделю.