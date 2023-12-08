Подмосковье 08 декабря 2023, 11:24 Жителям Богородского округа напомнили о правилах безопасного общения с газовщиками Телеканал «360»

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Газовщики-мошенники обманули жителей деревни Большое Буньково в Богородском округе. В связи с этим случаем специалисты еще раз рассказали, как не попасть на мошенников.

Жители дома № 11 на Демонстрационной улице в деревне Большое Буньково доверились мошенникам, которые пришли к ним под видом газовщиков. Они представились сотрудниками «Мособлгаза». После чего якобы проверили оборудование, заменили подводку к газовой плите и кран. За эту услугу хозяева заплатили 8400 рублей.

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Когда мошенники ушли, в квартире запахло газом. Хозяева вызвали управляющую компанию и специализированную службу «Мособлгаза». Тогда факт обмана и вскрылся.

«У жителей заключен договор на обслуживание с „ГИС-Восток“. Все проверки по газовому оборудованию происходят с согласованием управляющей компании. График нам присылают на почту, мы развешиваем объявления», — сказал начальник участка управляющей компании «Богородск-Комфорт» Игорь Солдатов.

Он напомнил, что перед тем, как впустить в квартиру сотрудника газовой службы, нужно проверить его удостоверение и наличие QR-кода. Это одно из основных правил безопасности.

Отметим, что с 1 января 2024 года обслуживать жилые дома в Богородском округе и во всем Подмосковье будет «Мособлгаз».

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