Сотрудники ГИБДД провели в Богородском округе акцию с напоминанием о важности световозвращателей | 360°

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Сотрудники ГИБДД провели в Богородском округе акцию с напоминанием о важности световозвращателей

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05 октября 2022, 18:22

Сотрудники ГИБДД провели в Богородском округе акцию с напоминанием о важности световозвращателей

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Профилактическая акция «Засветись» прошла в Богородском округе. На ней жителям Ногинска раздали информационные листовки и фликеры, чтобы напомнить о важности соблюдения ПДД в темное время суток.

Как рассказал начальник ногинского отдела ГИБДД Николай Шепель, травматизм с участием детей на дорогах растет. Большинство пострадавших в темное время суток не использовать световозвращатели на одежде, а многие были в капюшонах и наушниках. Это еще один фактор риска. Как и нарушения правил движения на малых транспортных средствах — самокатах и велосипедах.

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Уроки безопасности проводят в школах Подмосковья регулярно. Родителей просят относиться к этому ответственно и напоминать детям быть внимательными и осторожными, а также использовать световозвращатели.

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«Это могут быть и простые наклейки, это могут быть нашивки, это могут быть вставки в рюкзаки, в куртки, в шапки, обувь. Все это позволит вовремя увидеть ребёнка в свете фар, в свете уличного освещения, для того, чтобы не совершилось происшествие, связанное с наездом», — сказал начальник отдела.

Для предотвращения ДТП сотрудники ГИБДД поводят регулярные рейды: проверяют ремни безопасности, детские кресла, ищут нетрезвых водителей и других нарушителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

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