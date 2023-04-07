Подмосковье 07 апреля 2023, 03:28 Жителям Балашихи стали доступны для аренды более 700 электросамокатов Минтранс Подмосковья

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В Балашихе можно арендовать около 700 электросамокатов. Их можно найти на более чем 730 парковочных местах. Городской округ является одним из лидеров по их количеству.

Двухколесный транспорт можно взять напрокат на улице Советской, шоссе Энтузиастов, у парка Пехорка, ледового дворца имени Ляпкина, ж/д станции Балашиха и других центральных улицах округа. Жителям доступны самокаты марок «Юрент», Whoosh и «Ситимобил».

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Водителям напомнили о соблюдении правил безопасности при движении на электросамокате. Перед поездкой следует проверить тормоза и надеть шлем. В пешеходных зонах скорость ограничили до 15 км/ч.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что правительство Подмосковья старается как можно больше общаться с жителями, чтобы подробнее узнать о проблемах и помочь в их решении.

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