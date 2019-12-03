Жителям Балашихи сделают перерасчет в квитанциях за воду после аварии

29 ноября в микрорайоне Железнодорожный Балашихи произошла авария. Жители жаловались на плохое качество воды. Сейчас ее подачу восстановили. Что же произошло, расскажет «360».

Дома в Балашихе подключены к Восточной системе водоснабжения. 29 ноября, в пятницу, был технологический сбой. Жители микрорайона пожаловались на превышение хлора в воде. К счастью, элемент в саму систему не попал и был оперативно устранен. Однако некачественная вода поступала в 40 домов.

«В связи с тем, что микрорайон разросся, в основном вечером и в выходные большой разбор воды, не хватает этой Восточной системы. Подмешивается вода из скважин, которые здесь пробурены на ВЗУ в Железнодорожном», — рассказал глава округа Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

В этом случае непригодная вода не попала в другие дома и социальные объекты благодаря быстрой реакции служб. Коммунальщики устраняли последствия аварии, сливали воду и перезапускали системы. А для жителей организовали бесплатную выдачу питьевой воды. Сейчас все системы работают в штатном режиме. Чтобы убедиться, что люди получают качественную холодную и горячую воду, власти встретились с председателями домов и представителями управляющих компании.

Источник фото: телеканал «360»

«От лица правительства Московской области я бы хотел принести извинения за данную ситуацию, за технический сбой, что жители не могли получать качественно услугу в течение нескольких дней. Мы сделаем выводы и организуем работу так, чтобы ситуация больше не повторялась. На сегодняшний день качество поставляемой воды соответствует всем нормам, пить можно», — отметил Антон Велиховский, исполняющий обязанности министра ЖКХ Подмосковья.

Обеспечивать жителей качественной водой — одна из приоритетных задач Балашихи. Сейчас количество домов в округе резко увеличилось, поэтому нужно развивать систему водоснабжения. Ежегодно в Балашихе меняют сети, строят новые водозаборные и очистительные станции по губернаторской программе. В прошлом году в Железнодорожном модернизировали три водозаборных узла, а в этом реконструировали ВЗУ № 9.

Источник фото: телеканал «360»

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При этом мощностей Восточной системы не хватает на разросшийся микрорайон. А чтобы воды хватало всем, построили новую насосную станцию, которую скоро подключат к Московскому водопроводу. Когда станцию введут в эксплуатацию, качество воды станет еще лучше, ну а за те часы, когда она была ржавая и с хлором, жителям сделают перерасчет.