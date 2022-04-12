Жителям Балашихи показали концепцию Ольгинского лесопарка

Благоустройство Ольгинского лесопарка обсуждают с февраля. За это время приходилось встречать множество разногласий между жителями. Но теперь нет сомнений в том, что лесопарк приведут в порядок по критериям жителей. На очередной встрече с администрацией горожанам показали концепцию — то, как планируют обустроить место, с учетом всех пожеланий.

«В принципе, наполнение довольно-таки типичное: детские площадки, спортивные, футбольное поле. Это характерно, в принципе, для парков, но в связи с тем, что у нас лес, все решения более щадящие, экологичные, поэтому и восприняты легко», — объяснил архитектор Алексей Воробьев.

Главным условием было сохранить природу. Поэтому лесопарк обустроят по программе «парки в лесу» — она предполагает минимальное вмешательство во флору и фауну. Седьмая встреча с жителями стала решающей. Все нюансы обговорены, на подходе следующий этап — подготовка проекта.

«Действительно, с сохранением лесного массива — это положительная сторона этого проекта. Потому что думали, что будет что-то не то. С этим проектом мы согласны. По крайней мере, я согласна. Потому что я почти каждый день гуляю в этом парке. Действительно, проект хороший», — рассказала местная жительница Вера Коробова.

Пожелания, которые высказывали на этой встрече, обговорили. Их тоже внесут в проект. Его также будут обсуждать с инициативной группой

«Следующая у нас будет встреча, когда будет изготовлен проект, обязательно уже готовые решения покажем. Все предложения и мнения, которые были от жителей, точно пройдемся и скажем, что мы смогли учесть, а что невозможно — объясним, по каким причинам», — начальник управления благоустройства администрации городского округа Балашиха Максим Сидоркин.

Конкретной даты следующих обсуждений пока нет — все зависит от работы проектировщиков. С жителями планируют встретиться в конце апреля. Сейчас готовят проект освоения леса, его будут согласовывать с комитетом лесного хозяйства. Работы по благоустройству начнут уже летом этого года.