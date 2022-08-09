Жителям Балашихи напомнили правила безопасности вблизи железнодорожных путей

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, балашихинские волонтеры поговорили с пассажирами и рассказали о важности соблюдения правил безопасности и мерах предосторожности вблизи путей.

«В связи с резким ростом травматизма на железнодорожных станциях и путях, наши волонтеры рассказывают о безопасном движении. Привлечены порядка 20 волонтеров, которые работают на четырех точках Балашихи. Они информируют граждан и стараются пресекать правонарушения, или информируют сотрудников полиции. Мы ведем такую работу уже третий день — волонтеры дежурили на станциях 6, 7 и 8 августа. Рейды несут разъяснительный характер», — сообщила руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Самым распространенным нарушением является переход путей на красный сигнал светофора или в неположенном месте. Особое беспокойство вызывает также «зацепинг» или «трэйнсерфинг». Так называют незаконную посадку или высадку на ходу движения поезда, проезд на подножках, крышах вагонов и в других не приспособленных для пассажиров местах.

Закон о «зацеперах» недавно был ужесточен, теперь максимальный административный штраф за передвижение на поездах с их внешней стороны достигает четырех тысяч рублей.

«Ужесточилась травмоопасность на железных дорогах, участилась смертность, часто встречаются „зацеперы“. Мы с этим пытаемся бороться. Волонтеры выходят на помощь, подключается также и администрация, мы прикладываем все усилия для того, чтобы неблагоприятную статистику уменьшить», — отметил эксперт управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Дмитрий Михеев.

Во время разъяснительных бесед волонтеры раздали около 180 листовок с правилами пользования электричками и поездами.

Волонтеры работали на четырех крупных станциях округа: Железнодорожная, Ольгино, Кучино и Балашиха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства в Подмосковье. Благодаря им в регионе преобразятся набережные, лесопарки и исторические центры городов.