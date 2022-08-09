Жителям аварийного дома в Сергиевом Посаде произвели перерасчет за ЖКУ

Управляющая компания ООО «Мособлэксплуатация» выполнила предостережение, которое ранее ей направили в Госжилинспекции Подмосковья. Компанию обязали произвести перерасчет для жителей аварийного дома в Сергиевом Посаде, который располагается по улице Строительной, 6. УК без применения коэффициента пониженной капитальности начисляла жильцам выплаты с января по май текущего года.

Общая сумма возврата для жителей аварийного двухэтажного дома составила порядка 27 303,90 рублей. Именно столько ООО «Мособлэксплуатация» переначислила людям, забыв применить коэффициент пониженной капитальности 0,5 за содержание жилого помещения. А это фактически двойное уменьшение размера оплаты.

Здание получило статус аварийного еще 12 января текущего года. Теперь дом будет подлежать расселению. С этого момента должен был действовать пониженный тариф, но УК его не ввела. Управляющая компания оперативно исправила свою ошибку и отметила, что с 1 июня начал действовать понижающий коэффициент.

«Сверять начисления ответственные организации, ресурсоснабжающие и управляющие, обязаны при первом обращении жителей. Мы понимаем, что полностью избежать ошибок в расчетах довольно сложно, а потому их следует признавать и исправлять немедленно», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.