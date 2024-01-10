Подмосковье 10 января 2024, 17:44 Жителям 6 домов на улице Ялагина в Электростали включили горячую воду после аварии Unsplash

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Горячая вода появилась у жителей шести домов на улице Ялагина в Электростали после технологического инцидента. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Помимо этого, холодное водоснабжение в домах № 16, 18, 18а, 24, 24а и 26 вернулось раньше заявленного срока — уже в 12:30. Жителям округа напоминают, что по всем вопросам можно обращаться в ЕДС ЖКХ Восток по телефону: 8 (800) 775-00-60.

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Ранее Андрей Воробьев рассказывал о работе по модернизации системы ЖКХ в регионе, а также о принципах качества выполнения этих задач.

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