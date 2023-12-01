Подмосковье 01 декабря 2023, 16:02 Жителя Подмосковья оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за пожар в лесу Комитет лесного хозяйства МО

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Воскресенский городской суд Московской области оставил без изменения постановление о штрафе в размере 1,5 миллиона рублей в отношении местного жителя. Он оказался виновен в лесном пожаре на территории Виноградовского сельского участкового лесничества. Об этом сообщили в региональном комитете лесного хозяйства.

В апреле этого года на площади 0,5 гектара лесничества произошел пожар.

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«Огонь перекинулся на лес с соседней территории, хозяин которой не удосужился убрать сухую траву и не сделал минерализованную полосу на границе с лесом. Это бездействие — прямое нарушение пункта 10 правил пожарной безопасности в лесах», — уточнили в комитете.

Штраф выписал Серпуховский отдел лесной охраны управления судебного обеспечения и административной практики. Председатель комитета Олег Баженов напомнил о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

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