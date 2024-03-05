Подмосковье

05 марта 2024, 17:38

Жителя Ногинска Виктора Кравцова наградили за спасение утопающей

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В Богородском округе отметили жителя Ногинска, который спас провалившуюся под лед женщину. Глава муниципалитета Игорь Сухин лично наградил рыбака по имени Виктор Леонидович Кравцов. За самоотверженность и помощь в предотвращении трагедии он вручил ему благодарственное письмо.

ГКУ МО «Мособлпожспас»
ГКУ МО «Мособлпожспас»
ГКУ МО «Мособлпожспас»
ГКУ МО «Мособлпожспас»
ГКУ МО «Мособлпожспас»
ГКУ МО «Мособлпожспас»
ГКУ МО «Мособлпожспас»
ГКУ МО «Мособлпожспас»

Очевидцы происшествия рассказали, что женщина вышла на ледяную поверхность реки Клязьма и провалилась в холодную воду. Быстрое течение унесло ее на середину водоема. Рыбак бросился на помощь. Сначала он пытался вытащить женщину удочкой, а затем самостоятельно прыгнул в воду и помогал ей держаться на плаву до прибытия спасателей.

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Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Они смогли вытащить 66-летнюю пострадавшую на берег и оказали ей необходимую медицинскую помощь.

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