Подмосковье 05 марта 2024, 17:38 Жителя Ногинска Виктора Кравцова наградили за спасение утопающей пресс-служба администрации Богородского городского округа

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В Богородском округе отметили жителя Ногинска, который спас провалившуюся под лед женщину. Глава муниципалитета Игорь Сухин лично наградил рыбака по имени Виктор Леонидович Кравцов. За самоотверженность и помощь в предотвращении трагедии он вручил ему благодарственное письмо.

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Очевидцы происшествия рассказали, что женщина вышла на ледяную поверхность реки Клязьма и провалилась в холодную воду. Быстрое течение унесло ее на середину водоема. Рыбак бросился на помощь. Сначала он пытался вытащить женщину удочкой, а затем самостоятельно прыгнул в воду и помогал ей держаться на плаву до прибытия спасателей.

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Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Они смогли вытащить 66-летнюю пострадавшую на берег и оказали ей необходимую медицинскую помощь.

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